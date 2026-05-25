Presentato in Regione Toscana YouTopic Fest 2026
Oggi in Regione Toscana è stato presentato YouTopic Fest 2026, il festival che si terrà ad Arezzo nel prossimo anno. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e coinvolgerà vari partecipanti e attività legate ai temi digitali e tecnologici. La presentazione è avvenuta in una conferenza ufficiale, con dettagli sulle date e sul programma dell’evento. Non sono stati forniti altri particolari riguardo alle modalità di partecipazione o alle iniziative previste.
Arezzo, 25 maggio 2026 – Presentato oggi in Regione Toscana YouTopic Fest 2026, il festival promosso da Rondine Cittadella della Pace, in programma dal 4 al 7 giugno nel borgo di Rondine, ad Arezzo; realizzato con il sostegno del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana, con il contributo dell’Unione Europea; l’iniziativa è promossa nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Quattro giorni di incontri, dialoghi, laboratori, testimonianze, scuola, sport, arte e musica per attraversare una delle parole più profonde del nostro tempo: l’inquietudine. Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il presidente e la vicepresidente della Regione ed il fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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