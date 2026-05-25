presentato in regione toscana youtopic fest 2026

Notizia in breve

Oggi in Regione Toscana è stato presentato YouTopic Fest 2026, il festival che si terrà ad Arezzo nel prossimo anno. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e coinvolgerà vari partecipanti e attività legate ai temi digitali e tecnologici. La presentazione è avvenuta in una conferenza ufficiale, con dettagli sulle date e sul programma dell’evento. Non sono stati forniti altri particolari riguardo alle modalità di partecipazione o alle iniziative previste.