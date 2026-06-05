Yoga tra lavanda e trasformazione | ad Alessandria della Rocca si rallenta per ritrovare equilibrio

Ad Alessandria della Rocca, un evento di yoga si svolge tra campi di lavanda, invitando i partecipanti a rallentare e respirare profondamente. Le sessioni si tengono in un ambiente naturale, con pratiche volte a favorire il rilassamento e l’ascolto interiore. La location immersa nel verde permette di dedicare tempo al benessere personale, tra profumi floreali e momenti di quiete. L’iniziativa si svolge durante le ore diurne, coinvolgendo un pubblico di appassionati e curiosi.

Immersi nella natura per rallentare il ritmo, respirare e concedersi uno spazio dedicato all’ascolto di sé. Ad Alessandria della Rocca, sabato 6 giugno alle 18,30, è in programma “Yoga in lavandeto”, iniziativa promossa dall’associazione Sole sui Sicani con Chantal Beltrami, pensata per chi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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