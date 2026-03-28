Campagna Moscato si candida a sindaco | È il momento di ritrovare equilibrio e dare una direzione chiara alla città

Un avvocato di 46 anni, già consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici, ha annunciato la sua candidatura a sindaco durante una fase di transizione politica e amministrativa. La sua intenzione è quella di ristabilire l’equilibrio e definire una direzione chiara per la città. La candidatura si inserisce in un momento di cambiamenti nelle dinamiche della gestione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Campagna si prepara a una nuova fase politica e amministrativa. In questo contesto prende forma la candidatura a sindaco di Livio Moscato, 46 anni, avvocato, socialista, già consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici. La sua proposta nasce da un percorso condiviso con una rete civica ampia e articolata, che si riconosce nella necessità di restituire alla città ordine, stabilità e fiducia nelle istituzioni. A sostegno della candidatura, quattro liste che lavorano alla costruzione di un progetto amministrativo solido e responsabile coordinate dal geometra Pietro Maglio, già consigliere comunale, dagli avvocati Valeria Salito e Diego Mastrolia e dal docente Alberto Campanaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campagna, Moscato si candida a sindaco: “È il momento di ritrovare equilibrio e dare una direzione chiara alla città” Articoli correlati Leggi anche: VIDEO | Sciacca si candida a sindaco: "Vogliamo dare alla città una guida sobria. Scurria? Resta un amico" Il guru della moda di Arezzo si candida a sindaco: “Vorrei vedere la città brillare nel mondo”Arezzo, 21 febbraio 2026 – Uno dei più importanti buyer della moda, che ha costruito la sua fortuna ad Arezzo, sviluppando il conosciuto atelier...