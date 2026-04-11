Questa settimana si presenta come un momento di cambiamenti nel ritmo quotidiano, con alcune persone che scelgono di accelerare i propri impegni e altre che preferiscono rallentare. Le decisioni sembrano arrivare in modo improvviso, mentre piccoli chiarimenti aiutano a trovare il giusto equilibrio. L’andamento generale invita a seguire il proprio istinto e ad adattarsi alle situazioni che si presentano, senza forzare i tempi.

D a chi sente il bisogno di accelerare a chi preferisce prendersi il suo tempo. Una settimana che invita ad aggiustare il ritmo e seguire ciò che viene più naturale. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Avete voglia di fare, muovervi, andare avanti. Tutto scorre veloce, ma ogni tanto rallentare aiuta anche chi vi sta accanto a seguirvi meglio. Parola chiave: celerità Toro 20 aprile – 20 maggio Restare concentrati vi aiuta più della fretta. Senza forzare, molte cose trovano da sole il loro posto. Parola chiave: splendere Leggi anche › Auguri a Chloé Zhao. Il tema natale di un’Ariete creativa Gemelli 21 maggio – 21 giugno Tra pensieri, messaggi e idee, qualcosa cattura davvero la vostra attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da chi accelera a chi rallenta, tra decisioni improvvise e piccoli chiarimenti. L’equilibrio si trova strada facendo. L’oroscopo della settimana

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