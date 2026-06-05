Yapa da Milano ad Antiparos
Un gruppo di turisti italiani ha scoperto un’isola nel cuore del Mar Egeo, raggiungendo Antiparos dopo aver lasciato Milano in aereo. Durante la giornata, hanno visitato spiagge di sabbia bianca e grotte marine, documentando il tutto con foto e video. La loro visita è durata alcune ore prima di ripartire con il traghetto. La località è nota per le sue acque cristalline e le calette nascoste.
“Yapa” in dialetto quechua indica qualcosa che si aggiunge: un gesto inatteso, un dettaglio fuori programma. Un’idea che il ristorante milanese ha trasformato in identità, costruendo negli anni una cucina che mescola suggestioni latinoamericane, mediterranee e asiatiche senza irrigidirsi in una formula precisa. Ora quel percorso si sposta temporaneamente nelle Cicladi con l’apertura di Yapa Antiparos, al debutto il 27 maggio sull’isola greca. Dopo cinque anni di attività a Milano, il progetto guidato dallo chef Matteo Pancetti apre così una sede stagionale ad Antiparos, scegliendo uno spazio che porta con sé una memoria precisa: l’ex Museo del Folklore dell’isola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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