yapa da milano ad antiparos

Notizia in breve

Un gruppo di turisti italiani ha scoperto un’isola nel cuore del Mar Egeo, raggiungendo Antiparos dopo aver lasciato Milano in aereo. Durante la giornata, hanno visitato spiagge di sabbia bianca e grotte marine, documentando il tutto con foto e video. La loro visita è durata alcune ore prima di ripartire con il traghetto. La località è nota per le sue acque cristalline e le calette nascoste.