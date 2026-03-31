5 grandi mostre da non perdere a Milano a Pasqua e ad aprile

A Milano e nei suoi dintorni sono ancora aperte diverse mostre da visitare durante il periodo di Pasqua e nel mese di aprile. Tra queste, alcune esposizioni sono state prorogate e sono accessibili fino alla fine del mese. Le mostre spaziano tra arte contemporanea, storica e fotografica e si trovano in vari spazi culturali della città. Sono aperte al pubblico e disponibili per le visite durante le festività pasquali.

Sono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare nei giorni di Pasqua e in tutto il mese di aprile. In questo articolo segnaliamo le cinque più importanti scelte per voi da non perdere anche questo mese. Dal 28 gennaio al 21 giugno Milano ospita due mostre dedicate i maestri della Metafisica: Palazzo Reale ospita circa 400 opere tra dipinti, sculture, fotografie e disegni, mentre al Museo del Novecento prende vita ‘Milano Metafisica’, dedicata al rapporto tra la Metafisica e Milano. A Palazzo Reale la mostra è dedicata al rapporto tra ‘eredi’ internazionali e ‘allievi’ del XX e XXI secolo. I... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 5 grandi mostre da non perdere a Milano a Pasqua e ad aprile Articoli correlati 5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di febbraioL’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. 5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di marzoSono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare a marzo anche durante il weekend. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento 5 grandi mostre da non perdere a Milano a Pasqua e ad aprile; Le mostre da non perdere in primavera 2026; Mostre a Milano da vedere con i bambini; 5 mostre d’arte da visitare in programma in Italia ad Aprile 2026. 5 grandi mostre da non perdere a Milano a Pasqua e ad aprileDal 28 gennaio al 21 giugno Milano ospita due mostre dedicate i maestri della Metafisica: Palazzo Reale ospita circa 400 opere tra dipinti, sculture, fotografie e disegni, mentre al Museo del ... milanotoday.it "Il prezzo dei voli non è mai stato così alto in vent'anni che vivo a Milano” Erica denuncia a Fanpage.it il caro voli per Pasqua: per tornare in Calabria spende cifre altissime: “Vedere la propria famiglia non dovrebbe essere un lusso" - facebook.com facebook Milano, obbligo di firma e dimora per otto attivisti proPal No ai domiciliari, la gip: «Per non interrompere gli studi» Giorgio Moretto x.com