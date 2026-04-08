Da Milano restano bloccati ad Ancona coppia di anziani disabili assistita da un volontario della Croce Gialla

Una coppia di anziani disabili, partita da Milano e diretta a Brindisi, è rimasta bloccata ad Ancona mentre viaggiava in treno. I due sono assistiti da un volontario della Croce Gialla, che si trova con loro nella stazione. La coppia aveva trascorso le festività pasquali con la figlia, residente nella città meneghina. La situazione ha portato alla necessità di interventi di assistenza sul posto.

ANCONA – Stavano tornando in treno in direzione Bridisi dopo aver trascorso la Pasqua con la figlia residente a Milano. Il loro viaggio si è interrotto ad Ancona, stremati dalla stanchezza e con la paura di non riuscire a gestire il cambio a Pescara (a causa della frana in Molise che ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Sesto, ascensori (ancora) in tilt: "Anziani e disabili bloccati in casa" Lampedusa, trasporto assistito per anziani e disabili: la Croce Rossa attiva nuovo servizioTrasporto assistito con mezzi attrezzati e personale formato per garantire accesso a cure, servizi e attività quotidiane L’iniziativa nasce per...