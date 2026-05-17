Negli ultimi anni, il settore dell'abbigliamento athleisure ha raggiunto un valore superiore a 400 miliardi di euro, conquistando particolarmente la Generazione Z ma estendendosi anche ad altre fasce di pubblico. Gli stilisti sottolineano come i capi sportivi siano diventati un elemento quotidiano, adattandosi alle diverse attività come yoga, corsa o semplici spostamenti. In passato, alcune figure di spicco nel mondo della moda avevano espresso opinioni critiche sui pantaloni della tuta, ritenendoli simbolo di perdita di controllo personale.

“I pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta. Avete perso il controllo della vostra vita se uscite con la tuta”, diceva Karl Lagerfel d. Oggi è quasi il contrario, e chissà cosa ne penserebbe il “Kaiser” della moda. L’ abbigliamento sportivo è diventato uno dei codici più riconoscibili del guardaroba contemporaneo. Non più solo tuta, non più solo performance, non più solo comfort. L’ athleisure — fusione di athletic e leisure, atletica e tempo libero — è ormai un linguaggio di stile, un indicatore sociale, un modo di abitare il corpo e lo spazio pubblico. Il fenomeno non nasce ieri, ma negli ultimi anni ha cambiato scala. La pandemia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Athleisure, il trend che conquista la Gen Z (ma non solo) nell’era post-Ozempic vale oltre 400 miliardi. Lo stilista Saul Nash: “Che tu balli, faccia yoga o corra per prendere l’autobus, gli abiti devono muoversi con te”

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