Le forze di polizia stanno eseguendo controlli sul campo nella regione per verificare la presenza del batterio della Xylella sulle piante di olivo. Durante le ispezioni, vengono esaminati direttamente i filari degli oliveti e si controllano le procedure tecniche adottate dagli operatori agricoli. Le verifiche mirano a identificare eventuali frodi o irregolarità nelle pratiche di gestione e di certificazione delle piante, con l’obiettivo di accertare la reale presenza del batterio e garantire la conformità alle norme vigenti.

Come verificheranno i finanzieri la reale presenza del batterio sugli alberi?. Quali procedure tecniche verranno controllate direttamente nei filari degli oliveti?. Chi sono i soggetti che rischiano di perdere i sussidi erogati?. Quanto incideranno le ispezioni sul campo nel recupero dei fondi?.? In Breve Incrocio sistematico tra banche dati regionali e ispezioni fisiche nei campi pugliesi.. Verifica tecnica delle procedure eseguite sugli alberi per accertare l'uso dei sussidi.. Francesco Paolicelli punta alla tutela dei produttori onesti contro le truffe.. Monitoraggio dei fondi europei, governativi e regionali per la rigenerazione agricola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xylella, Puglia: caccia alle frodi con controlli sul campo

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