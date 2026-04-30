Interventi anti-Xylella in Puglia cambia il calendario | ecco le nuove date per pulire i terreni

La Regione Puglia ha annunciato un aggiornamento del calendario dedicato alle operazioni di pulizia e trattamento dei terreni, parte delle misure di contenimento della Xylella fastidiosa. Le nuove date stabilite riguardano le lavorazioni obbligatorie che devono essere eseguite sui terreni colpiti dall’insetto vettore. L’aggiornamento mira a garantire un intervento più efficace per limitare la diffusione della malattia. La modifica è stata comunicata ufficialmente attraverso una delibera regionale.

La Regione Puglia ha disposto un aggiornamento ufficiale del calendario per le lavorazioni obbligatorie dei terreni, pilastro della strategia di contenimento della Xylella fastidiosa. Il provvedimento, emanato dall’Osservatorio fitosanitario regionale, sposta in avanti le scadenze inizialmente.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Xylella: 5 milioni per pulire i terreni e salvare gli uliviL’Osservatorio Fitosanitario regionale ha emanato un provvedimento che impone nuovi obblighi di pulizia dei terreni in tutta la Puglia per... Leggi anche: MotoGp, la guerra in Medio Oriente cambia il calendario: le nuove date del Motomondiale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Misure anti-Xylella in provincia di Bari: interventi su 206 strade; Erba alta vicino agli ulivi: gli interventi anti Xylella saranno prorogati; Xylella: appello agli enti pubblici per interventi urgenti contro il vettore; Città metropolitana e la lotta alla Xylella. Puglia, contrasto Xylella e maltempo, prorogati termini per le lavorazioni obbligatorieE' stata prorogata l’esecuzione delle lavorazioni obbligatorie dei terreni per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Il provvedimento dell’Osservatorio fitosanitario regionale arr ... leccesette.it Xylella, Scatigna: Bene i fondi, ma senza coordinamento restano inefficaciIl consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, chiede all’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, di dar seguito a quanto promesso a Bari durante una manifestazione di ... leccesette.it Comunicazione di servizio Da lunedì 04/05/2026 si procederà con primo Intervento di Disinfestazione Anti larvale e Derattizzazione su tutto il territorio Comunale. Gli interventi saranno così svolti: Dalle ore 22:30 Lunedì Santa Flavia, Solanto, Fondachello. - facebook.com facebook