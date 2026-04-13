Blitz contro il bracconaggio sequestrati richiami illegali per la caccia alle quaglie | i controlli su ambiente e strade

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia operazione di controllo sul territorio, concentrandosi sulla tutela dell’ambiente e sulla sicurezza stradale. Durante i controlli, sono stati sequestrati numerosi richiami illegali utilizzati per la caccia alle quaglie, e sono stati verificati diversi veicoli e attività sospette legate al bracconaggio. L’azione si è svolta in più punti della provincia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare pratiche illegali.

Un’attività di controllo a 360 gradi sul territorio provinciale, con interventi che spaziano dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza stradale fino al contrasto del bracconaggio. È il bilancio delle recenti operazioni della Polizia Metropolitana di Messina, che intensifica la propria presenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Caserta, raid contro il bracconaggio: 200 volatili sequestratiUn’operazione della Polizia Provinciale di Caserta ha messo in luce un illegale commercio di fauna selvatica nel territorio di Orta di Atella,... Dalla difesa dell’ambiente alle strade. Linea dura contro incivili e spericolatiUna nuova sede ad Agrate per presidiare la Brianza Est, San Sebastiano, patrono del corpo, con inaugurazione per la polizia provinciale.