Un aereo Boeing 767-32Ker proveniente da Minsk è atterrato all’aeroporto internazionale di Pyongyang. L’incontro tra il leader bielorusso e il presidente della Corea del Nord ha attirato l’attenzione, alimentando speculazioni sulla natura della visita e sulla possibile rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai motivi del viaggio.

Chissà cosa ha pensato Aleksander Lukashenko quando il suo Boeing 767-32Ker partito da Minsk è atterrato all’aeroporto internazionale di Pyongyang. Il presidente bielorusso, alla prima visita di Stato in Corea del Nord, ha infatti ricevuto un’accoglienza calorisissima. Ad attenderlo c’era il vice primo ministro nordcoreano, Kim Tok Hun, che lo ha accompagnato lungo un tappeto rosso a bordo di una lussuosa Mercedes. La limousine nera ha quindi trasportato l’ospite nella centralissima piazza Kim Il Sung, dove, alla presenza di Kim Jong Un, è andata in scena una solenne cerimonia di benvenuto. Sorrisi, strette di mano, abbracci tra i due leader che hanno così rafforzato il loro legame reciproco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché Kim ha incontrato Lukashenko? Si rafforza l’asse tra Corea del Nord e Bielorussia

Articoli correlati

Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong UnAlexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un.

Corea del Nord, l’imponente cerimonia di benvenuto per Lukashenko insieme a Kim Jong UnAlexander Lukashenko è arrivato in Corea del Nord per una visita ufficiale al leader Kim Jong Un.

Contenuti utili per approfondire Perché Kim ha incontrato Lukashenko Si...

Discussioni sull' argomento Il momento d'oro di Kim Jong-un: 14 miliardi di dollari guadagnati dall'appoggio alla guerra di Putin; Il presidente bielorusso Lukashenko in Corea del Nord per colloqui con Kim Jong Un; Il numero 1 bielorusso regala un fucile a Kim Jong Un: Nel caso ti dovesse servire; Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong Un.

Così la splendida follia di Kim ha conquistato il Presidente Mattarella: mille bambini hanno potuto curarsiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito Paolo Cespa, presidente e cofondatore dell’associazione Kim, del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. T ... vita.it

"Ti insegnano a non aiutare": perché il gesto di Kim Le Court durante l’incidente alla Milano-Sanremo è così straordinario. La Milano-Sanremo femminile è stata segnata da una caduta gravissima avvenuta nella discesa dalla Cipressa, un momento agghiacci - facebook.com facebook

Perché la guerra di Trump all’Iran rischia di essere un assist per Kim x.com