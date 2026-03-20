Le apparizioni della figlia di Kim Jong-un in eventi pubblici di rilievo stanno attirando l’attenzione dei media. Le sue uscite pubbliche, che si susseguono con una certa regolarità, hanno alimentato le ipotesi che potrebbe diventare la prossima leader della Corea del Nord. La presenza della giovane donna in occasioni ufficiali è stata interpretata come un segnale di possibile successione.

Le frequenti apparizioni della figlia di Kim Jong-un, specie in contesti di alto profilo, stanno alimentando speculazioni secondo cui potrebbe essere il successore del leader. La figlia poco più che adolescente di circa 13 anni è stata vista insieme al padre alla guida di un carro armato. Il tutto durante un’esercitazione militare. Perché la figlia di Kim Jong-un potrebbe essere il successore del leader?. Nel filmato pubblicato dai media statali, Kim Jong-un e la figlia Kim Ju-ae, vengono entrambi ripresi mentre indossano, come di consueto, giacche di pelle nera. La ragazza sembra guidare il carro armato con la testa che sporge dal portello, come è stato riportato da Euronews. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Successore Kim Jong-un: la figlia Ju-ae sarà la prossima leader della Corea del Nord?

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