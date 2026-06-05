Xi Jinping visiterà la Corea del Nord l’8 e il 9 giugno. Durante la visita, incontrerà il leader nordcoreano a Pyongyang. La notizia era stata anticipata nelle indiscrezioni degli ultimi giorni e ora è ufficiale. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla regione. Non sono stati comunicati dettagli sui temi trattati durante l’incontro.

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: Xi Jinping incontrerà Kim Jong-un a Pyongyang la prossima settimana, l’ 8 e il 9 giugno. Da quando è salito al potere, il presidente cinese ha visitato la Corea del Nord una sola volta finora, nel 2019. Ma, dopo anni di rapporti tiepidi, i due Paesi stanno rafforzando i loro rapporti, come aveva già dimostrato il viaggio di Kim a Pechino dello scorso settembre. Inoltre, ad aprile aveva viaggiato a Pyongyang il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. In più, da qualche tempo sono ripartiti i collegamenti aerei e ferroviari tra le due nazioni asiatiche. Kim Jong-un (Ansa). Perché Xi volerà da Kim in Corea del Nord. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Xi Jinping in visita in Corea del Nord l’8 e il 9 giugno

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Xi Jinping in visita rara in Corea del Nord l'8-9 giugno | 05/06/2026

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