Xi Jinping in visita di Stato in Corea del Nord | sarà a Pyongyang l’8 e 9 giugno
Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord l’8 e 9 giugno su invito del leader nordcoreano Kim Jong Un. La visita di Stato si svolgerà a Pyongyang.
Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall’8 al 9 giugno su invito del leader nordcoreano Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei lavoratori. L’annuncio è stato dato da un portavoce del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, citato dall’agenzia Xinhua. Si tratta della prima visita del leader cinese a Pyongyang dopo diversi anni: l’ultimo viaggio risale infatti al 2019. La missione segna un nuovo passaggio nel consolidamento dei rapporti bilaterali tra Pechino e Pyongyang, in una fase di crescente attivismo diplomatico nell’area asiatica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Xi Jinping To Meet Kim Jong Un In Pyongyang Soon Key Details Of State Visit Surface | ET Now
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Xi Jinping in visita in Corea del Nord l’8 e il 9 giugno
Cina, Xi Jinping in visita in Corea del Nord: è la prima volta in sette anniIl presidente cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana, segnando la sua prima visita nel paese negli ultimi sette anni.
Temi più discussi: Xi Jinping va da Kim Jong-un, visita in Corea del Nord la prossima settimana; Il presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord per la prima volta dal 2019; Xi Jinping in visita in Corea del Nord, prima volta dal 2019; Xi Jinping in Corea del Nord l’8 e 9 giugno.
Xi Jinping in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno: visita per rafforzare legami militari e commerciali con Kim Jong Un x.com
Ministero degli Esteri cinese illustra disposizioni visita segretario generale, Xi Jinping, in Corea del Nord Su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democrati facebook
Visita del leader cinese Xi Jinping in Corea del Nord confermata per la prossima settimana reddit
Xi Jinping in Corea del Nord l'8 e 9 giugnoAGI - Il leader cinese Xi Jinping visiterà la Corea del Nord la prossima settimana, secondo quanto riferito dai media statali cinesi. Su invito di Kim Jong Un, Xi Jinping, Segretario Generale del Com ... msn.com
Xi Jinping, visita di Stato in Corea del Nord per incontrare Kim Jong Un: le dateLeggi su Sky TG24 l'articolo Xi Jinping, visita di Stato in Corea del Nord per incontrare Kim Jong Un: le date ... tg24.sky.it