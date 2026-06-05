Una nuova collezione di profumi combina le essenze di Xerjoff con l’estetica Lamborghini. La linea, presentata recentemente, si ispira alla velocità e alla performance delle auto di lusso, cercando di catturare queste caratteristiche in fragranze. La collezione include diverse varianti, tutte caratterizzate da note intense e sofisticate. La collaborazione tra i due marchi ha portato alla creazione di fragranze che rappresentano la potenza e l’eleganza tipiche di entrambi.

Xerjoff incontra Automobili Lamborghini in una collezione che prova a fare una cosa difficile. Tradurre la guida, la materia e l’idea stessa di performance in profumo. Non basta mettere uno scudo su un flacone e chiamarla collaborazione. Qui il punto è capire se due immaginari riconoscibili riescono a produrre qualcosa che funzioni anche sulla pelle, non solo con i due loghi accostati. Quando due colossi del lusso cercano lo stesso linguaggio. Courtesy of Xerjoff Il sodalizio tra Xerjoff e Lamborghini nasce in una zona comune, anche se i territori di partenza sembrano lontani. Da una parte la profumeria artistica, con il suo lavoro su materie prime, concentrazione e memoria olfattiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Xerjoff e Lamborghini portano la velocità dentro la profumeria di lusso

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