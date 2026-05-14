Bergamo altro furto in centro città | svaligiata una profumeria di lusso
A Bergamo, un nuovo furto si è verificato nel cuore della città, questa volta in una profumeria di alta gamma situata in via Sant’Alessandro. La struttura, conosciuta come Heart, si trova al civico 5C ed è stata svaligiata durante la notte. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sui dettagli dell’accaduto. È il secondo episodio di furto che si registra in centro in poche settimane, senza che siano stati ancora individuati i responsabili.
Bergamo. Ancora un furto, ancora in centro città. Presa di mira questa volta la profumeria artistica Heart al civico 5C di via Sant’Alessandro. Nessuna spaccata, questa volta: i banditi sarebbero entrati in azione nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 usando metodi leggermente più sofisticati (si fa per dire) rispetto ai ‘colleghi’ che settimana scorsa hanno devastato le vetrina delle boutique Tiziana Fausti sul Sentierone e Alessandra Venturi in via Spaventa, del negozio musicale Daminelli in via Ghislandi e della gelateria di via Tiraboschi. Questa volta i banditi si sarebbero limitati a forzare la serratura del negozio per poi fare incetta di profumi e fuggire a bordo di un furgone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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