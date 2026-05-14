Bergamo altro furto in centro città | svaligiata una profumeria di lusso

A Bergamo, un nuovo furto si è verificato nel cuore della città, questa volta in una profumeria di alta gamma situata in via Sant’Alessandro. La struttura, conosciuta come Heart, si trova al civico 5C ed è stata svaligiata durante la notte. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sui dettagli dell’accaduto. È il secondo episodio di furto che si registra in centro in poche settimane, senza che siano stati ancora individuati i responsabili.

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Bergamo. Ancora un furto, ancora in centro città. Presa di mira questa volta la profumeria artistica Heart al civico 5C di via Sant’Alessandro. Nessuna spaccata, questa volta: i banditi sarebbero entrati in azione nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 usando metodi leggermente più sofisticati (si fa per dire) rispetto ai ‘colleghi’ che settimana scorsa hanno devastato le vetrina delle boutique Tiziana Fausti sul Sentierone e Alessandra Venturi in via Spaventa, del negozio musicale Daminelli in via Ghislandi e della gelateria di via Tiraboschi. Questa volta i banditi si sarebbero limitati a forzare la serratura del negozio per poi fare incetta di profumi e fuggire a bordo di un furgone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravanusa, furto in centro: svaligiata la casa di un pensionato? Cosa sapere Furto in una casa di Ravanusa domenica tra pomeriggio e sera con effrazione porta-finestra. La “banda della Maserati” colpisce ancora: maxi furto in pieno centro, svaligiata farmaciaÈ successo a Ostuni, dove il titolare dell’attività, Vittorio Carparelli lancia un appello a sindaco e prefetto. Temi più discussi: Bergamo, in centro altri due negozi bersagliati dai ladri. Lo sfogo: Non ci sentiamo tutelati; Raid in via Ghislandi a Bergamo, bottino da 75 mila euro nel negozio Daminelli; Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furto; Colpo alla boutique di Tiziana Fausti, i commercianti del Centro Piacentiniano: Nessuna paura, ma grande dispiacere. Bergamo, al Caffè due furti in 50 giorni, il titolare del locale: «Di notte si dorme con le orecchie tese»Per l’identikit «680 ore di filmati da visionare». L'assessore Angeloni e i numeri sulla sicurezza, la sindaca: «Non dico che tutto va bene, ma la sicurezza è competenza dello Stato» ... bergamo.corriere.it Furto in un supermercato di via Baioni a Bergamo: arrestato ladro dopo un inseguimentoL’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di furto aggravato. Dopo gli accertamenti di rito, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata di mercoledì il giudice ha ... ecodibergamo.it