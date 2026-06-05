WWE SmackDown a Bologna risultati e sorprese | caos Cody Rhodes-Gunther

Il 5 giugno 2026 si è svolto a Bologna, all’Unipol Arena, un episodio di WWE SmackDown. Durante l’evento, si sono verificati scontri tra il wrestler Cody Rhodes e Gunther, con momenti di caos inaspettati. La serata ha visto anche altri incontri con esiti che hanno sorpreso il pubblico presente. Nessuna variazione nei risultati ufficiali è stata comunicata, e l’evento si è concluso senza ulteriori incidenti.

Bologna, 5 giugno 2026 – La WWE torna protagonista in Italia con una puntata di Friday Night SmackDown dall’ Unipol Arena di Bologna. Dopo il grande appuntamento di Clash in Italy a Torino, lo show blu ha aperto una nuova fase per diverse storyline, tra tensioni irrisolte, tornei e ritorni sul ring. La serata si è accesa subito con il confronto tra Gunther e Cody Rhodes, dopo il finale controverso del match titolato disputato a Clash in Italy. Il Ring General ha contestato la sconfitta, sostenendo che il conteggio decisivo non avrebbe dovuto essere valido. Cody ha riconosciuto la situazione e si è detto pronto anche a concedere una rivincita immediata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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