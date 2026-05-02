WWE | Gunther aggredisce Cody Rhodes e mette gli occhi sul titolo WWE

Questa notte, Cody Rhodes è tornato a combattere dopo aver ricevuto il via libera dai medici, che gli avevano permesso di riprendere l’attività sul ring dopo un infortunio all’orbita oculare durante un match contro un avversario di nome Randy Orton. Durante l’evento, un altro lottatore ha aggredito Rhodes e ha rivolto l’attenzione verso il titolo WWE, dando il via a una serie di tensioni tra i protagonisti.

Come scritto in precedenza, questa notte Cody Rhodes ha ricevuto l’ok dei medici per tornare sul ring dopo l’infortunio all’orbita oculare subito nel corso del match contro Randy Orton a WrestleMania. Rhodes ha quindi affrontato e sconfitto Ricky Saints, ma per lui la serata non si è conclusa bene a causa dell’attacco improvviso subito da Gunther nel post match. È già tempo di riscuotere il favore?. Mentre l’American Nightmare festeggiava la vittoria su Saints con il pubblico di Tulsa, Gunther è apparso alle sue spalle e lo ha chiuso nella Sleeper Hold. Momenti interminabili per il campione che in breve tempo ha perso i sensi, a quel punto Gunther lo ha fatto cadere al suolo, ma poco dopo ci ha ripensato e lo ha di nuovo intrappolato nella presa, questa volta a terra.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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