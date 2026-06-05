La WWE ha annunciato una partnership strategica con la Juventus, combinando il mondo del calcio con quello dello sports entertainment. L’accordo prevede collaborazioni tra le due entità, senza dettagli aggiuntivi sui termini o le iniziative specifiche. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori informazioni su progetti o eventi futuri legati a questa collaborazione. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori precisazioni sui contenuti dell’accordo.

La WWE ha annunciato una nuova partnership strategica con la Juventus, un’intesa pensata per intrecciare il mondo del calcio con quello dello sports entertainment. L’accordo punta a sviluppare esperienze originali, contenuti e attivazioni capaci di unire football, sport, intrattenimento e la cultura globale dei tifosi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) I primi segnali della collaborazione visti a Torino. I primi tasselli concreti di questa intesa si sono visti durante il weekend di Clash in Italy, andato in scena all’ Inalpi Arena di Torino domenica 31 maggio, il primo Premium Live Event mai organizzato dalla compagnia nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - UFFICIALE: WWE e Juventus annunciano una partnership strategica

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