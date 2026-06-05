La WWE ha adottato nuove procedure di controllo più rigorose sull’abbigliamento indossato dai wrestler durante gli spettacoli. Le misure prevedono verifiche più attente prima delle esibizioni per assicurare il rispetto delle regole stabilite. Questi controlli riguardano sia i costumi di scena sia eventuali accessori, con l’obiettivo di garantire la conformità alle linee guida aziendali. Le nuove procedure sono state comunicate ai performer e sono in vigore da questa stagione.

La WWE avrebbe introdotto procedure di controllo più rigide sull’abbigliamento utilizzato dai propri wrestler. A rivelarlo è una recente indiscrezione di backstage emersa durante una sessione di domande e risposte di Fightful Select. Cosa deve passare al vaglio della federazione. Tutto nasce dalla domanda di un fan, che chiedeva chiarimenti sulle restrizioni della compagnia riguardo al ring gear. La questione richiamava una prassi consolidata: gli arbitri hanno sempre controllato guanti, nastro ai polsi e stivali alla ricerca di oggetti nascosti o potenziali armi prima dei match. Il fan portava anche degli esempi concreti, citando gli stivali con catene di Rhea Ripley e l’abbigliamento di Jade Cargill, che sembrerebbe incorporare catene metalliche, e domandandosi come questi design rientrassero nelle regole esistenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Controlli più severi sull’abbigliamento da ring dei wrestler

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