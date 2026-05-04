Da quando la WWE è disponibile su Netflix, il pubblico ha ora accesso più facilmente ai contenuti legati al wrestling. Recentemente, si sono diffuse voci secondo cui alcuni dirigenti della piattaforma sarebbero interessati a realizzare film con alcuni wrestler. Questa possibilità potrebbe portare i personaggi del wrestling a comparire non solo negli show sportivi, ma anche in produzioni cinematografiche distribuite dalla piattaforma.

Da quando la WWE è su Netflix il brand è sicuramente più accessibile da parte di tutte le tipologie di fan, che ben presto potrebbero ritrovare alcuni dei loro beniamini non solo sui ring WWE, ma anche in altre produzioni a tema Netflix. Parlando ai microfoni del Bodyslam.net podcast with Famous Davis, l’agente di talenti Nick LoPiccolo, ultimamente al centro di numerose voci nel wrestling web che lo vorrebbero protagonista di feroci critiche a Tony Khan e alla AEW, ha spiegato che questa connessione non sarebbe casuale. Dopo l’approdo della compagnia su Netflix, secondo lui ci sarebbe stato un “gap” tra le due aziende, appunto la WWE e Netflix, nella misura in cui si sarebbe dovuto capire quali dei tanti talenti della WWE sarebbe stato idoneo per progetti cinematografici e televisivi di Netflix.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dirigenti Netflix vorrebbero dei film con alcuni wrestler

SONO TORNATO!!!! LA WWE su NETFLIX riporta anche Danny Wrestling!!!

Notizie correlate

WWE 2K26: 400 wrestler e un viaggio autobiografico con CM PunkWWE 2K26: un passo avanti nella maturità della serie? Negli studi di Take-Two a Londra, un gruppo di giornalisti ha avuto l'opportunità di provare in...

Il wrestler WWE Kit Wilson: “Voglio battermi con il cantante Jelly Roll, è arrogante e tossico”Il lottatore della World Wrestling Entertainment conferma che sarà a Torino il prossimo 31 maggio per l'evento Clash In Italy.