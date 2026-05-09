La WWE annuncia il ritorno in Italia con cinque eventi in programma, culminando con il primo Premium Live Event “WWE Clash in Italy” che si terrà domenica 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino. La manifestazione rappresenta un momento storico per il pubblico locale, che potrà assistere a uno spettacolo di wrestling di livello internazionale. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore.

La WWE sta per tornare in Italia e lo farà con il botto. Ben cinque date da segnare sul calendario, con il grande appuntamento fissato per domenica 31 maggio quando, all’Inalpi Arena di Torino, andrà in scena il primo (e storico) Premium Live Event “WWE Clash in Italy”. La compagnia si fermerà nel capoluogo piemontese anche lunedì per la puntata di “Monday Night Raw”, per poi spostarsi successivamente a Bologna (5 giugno, Unipol Arena) per “Friday Night SmackDown”. Chiuderanno il tour i live event di Roma (6 giugno, Palazzo dello Sport) e Firenze (7 giugno, Mandela Forum). Tante le superstar annunciate, a partire dagli attuali campioni Roman...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'intervista a Gunther: "La mia vita da wrestler tra ring, calcio e passioni"

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