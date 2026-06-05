Far?s?t: Gunpowder’s Daughters © Chantal Pinzi Dal 7 maggio è tornata, puntuale, la mostra del World Press Photo in via Nazionale. World Press Photo è un’organizzazione no profit con sede ad Amsterdam che organizza ogni anno il più prestigioso concorso di fotogiornalismo del mondo. Oltre alla “Photo of the year” vengono premiati progetti fotogiornalistici in dieci diverse categorie, dalla cronaca allo sport, dai ritratti all’intrattenimento, passando per la natura e arrivando all’attualità. Quest’anno si è tenuta la 69° edizione del concorso. Le fotografie vincitrici sono state annunciate ad Amsterdam il 9 aprile mentre la “Photo of the year” e i finalisti che hanno concorso al premio sono stati resi pubblici il 23 di aprile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - World Press Photo – Exhibition 2026 – torna come ogni anno al Palazzo delle Esposizioni

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World Press Photo Exhibition 2025 Helmond

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In mostra al #PalazzoEsposizioni, fino al 29 giugno 2026, il #WorldPressPhoto, 69^ edizione, prestigioso concorso di fotogiornalismo : presenta 57.000 foto da 141 Paesi, un viaggio nella memoria collettiva. Info ow.ly/kVpH50YVYUM x.com

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