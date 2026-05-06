World Press Photo Exhibition 2026 da domani a Palazzo delle Esposizioni | l’umanità che resiste nonostante tutto in quarantadue scatti

Da domani, 7 maggio, fino al 29 giugno 2026, si terrà presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma la mostra World Press Photo 2026. L’esposizione presenta quarantadue scatti che documentano diverse scene di resistenza umana in vari contesti. La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, ed è stata ideata dalla World Press Photo Foundation in collaborazione con 10b Photography.

Da domani, 7 maggio, fino al 29 giugno 2026, Palazzo Esposizioni Roma ospiterà la mostra World Press Photo 2026, promossa dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’ Azienda Speciale Palaexpo, ideata dalla World Press Photo Foundation e organizzata in collaborazione con 10b Photography. La rassegna presenterà i quarantadue scatti vincitori della 69° edizione dello storico contest di fotogiornalismo che, sin dal 1955, ogni anno premia i migliori fotografi professionisti. A selezionarli, tra 57.376 immagini inviate da 3.747 fotografi, provenienti da 141 Paesi, è stata una giuria indipendente. Un’edizione particolarmente riuscita, questa, come sostiene Marco Delogu, presidente del Palaexpo: «Quest’anno, sembra esserci un tessuto comune.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - World Press Photo Exhibition 2026, da domani a Palazzo delle Esposizioni: l’umanità che resiste, nonostante tutto, in quarantadue scatti Notizie correlate World Press Photo 2026: gli scatti che svelano le ferite del mondo?? Cosa sapere Il World Press Photo 2026 premia gli scatti di Luis e Tyrone Siu a New York. In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: World Press Photo Exhibition 2026 |; Fotogiornalismo. A Roma la 69esima edizione della World Press Photo Exhibition; A Genova torna la World Press Photo Exhibition; Il mondo del World Press Photo 2026 in mostra a Roma. World Press Photo Exhibition 2026, da domani a Palazzo delle Esposizioni: l’umanità che resiste, nonostante tutto, in quarantadue scattiDa domani, 7 maggio, fino al 29 giugno 2026, Palazzo Esposizioni Roma ospiterà la ... msn.com World Press Photo 2026 a Roma: il mondo tra crisi, dolore e resilienzaLa mostra World Press Photo 2026 al Palazzo Esposizioni di Roma presenta 42 progetti che narrano crisi e resilienza globale ... it.blastingnews.com Domani inizia una nuova settimana a Palazzo Esposizioni. Scoprire tutti gli appuntamenti in programma! Dal 7 maggio vi aspettiamo anche con le fotografie documentarie di "World Press Photo Exhibition 2026". www.palazzoesposizioniroma.it #PalazzoEsp - facebook.com facebook La foto che ha vinto il World Press Photo of the Year è stata scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy e mostra le figlie di un uomo ecuadoriano che si aggrappano a lui, mentre gli agenti dell’ICE lo arrestano x.com