World Press Photo Exhibition Roma 2026 | fino al 29 giugno a Palazzo Esposizioni

Da sololaroma.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, fino al 29 giugno, è aperta la mostra World Press Photo Exhibition 2026 presso il Palazzo Esposizioni. L'esposizione presenta una selezione di fotografie realizzate da fotogiornalisti provenienti da diverse parti del mondo. La rassegna si tiene ogni anno e rappresenta uno degli eventi più seguiti nel settore del fotogiornalismo internazionale. La mostra include immagini che documentano eventi e situazioni di attualità, offrendo uno sguardo diretto su temi di rilevanza globale.

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La World Press Photo Exhibition 2026 torna a Roma con una nuova edizione ospitata negli spazi del Palazzo Esposizioni, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più importanti dedicati al fotogiornalismo internazionale. La mostra raccoglie immagini e reportage premiati che raccontano eventi, risi e trasformazioni sociali dell’ultimo anno, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sull’attualità attraverso la forza della fotografia. Un percorso espositivo che attraversa temi come conflitto, ambiente, diritti umani e cambiamenti globali, mettendo al centro storie, volti e realtà provenienti da diversi parti del mondo. Un viaggio fotografico tra attualità e società. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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World Press Photo 2026 a Roma

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