World Press Photo Exhibition Roma 2026 | fino al 29 giugno a Palazzo Esposizioni

A Roma, fino al 29 giugno, è aperta la mostra World Press Photo Exhibition 2026 presso il Palazzo Esposizioni. L'esposizione presenta una selezione di fotografie realizzate da fotogiornalisti provenienti da diverse parti del mondo. La rassegna si tiene ogni anno e rappresenta uno degli eventi più seguiti nel settore del fotogiornalismo internazionale. La mostra include immagini che documentano eventi e situazioni di attualità, offrendo uno sguardo diretto su temi di rilevanza globale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui