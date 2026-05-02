Coppa Italia Para Climbing 2026 | la tappa conclusiva a Roma rivivi l’evento su Sportface

Oggi si è conclusa a Roma la terza tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, evento che ha visto protagonisti atleti di diverse categorie. La manifestazione ha assegnato i titoli di circuito al termine di una stagione caratterizzata da molte competizioni. L’evento si è svolto nella capitale, attirando pubblico e appassionati di arrampicata paralimpica. La stagione si è chiusa con la premiazione degli atleti migliori, mentre le gare hanno registrato numerosi momenti di tensione e entusiasmo.

Si è chiusa a Roma la terza e decisiva tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, con l’assegnazione dei titoli di circuito al termine di una stagione intensa e ricca di emozioni. Le classifiche si sono giocate sul filo dei dettagli, specchio fedele di un movimento in piena ascesa tecnica e numerica. Il circuito, articolato in tre appuntamenti di alto profilo, ha offerto spettacolo e contenuti di grande valore, permettendo agli atleti di misurarsi con continuità e consolidare un percorso sportivo sempre più strutturato. E in netta crescita rispetto al passato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Paraclimbing, 1ª Tappa Coppa Italia: rivivi l’evento su SPORTFACE Coppa Italia Para Climbing a Roma il 2 maggio: terza tappa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime VideoAll’impianto Fulvio Bernardini la tappa conclusiva del circuito nazionale con 40 atleti in gara: in palio le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 176 ATLETI, 27 PAESI, 10 AZZURRI PER IL CIRCUITO DI COPPA EUROPA BOULDER 2026; COPPA ITALIA PARACLIMB, I RISULTATI DI MILANO; Coppa Italia Lead, Varese ospita la seconda tappa al Salewa Cube di San Fermo; Varese capitale del climbing: al Salewa cube di San Fermo la seconda tappa della Coppa Italia. Coppa Italia Para Climbing 2026: a Roma la tappa decisiva del circuitoA Roma il 2 maggio si chiude la Coppa Italia Para Climbing 2026: 40 atleti in gara e ultimi test prima della Coppa del Mondo di Salt Lake City ... calciomagazine.net Coppa Italia Para Climbing a Roma il 2 maggio: terza tappa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime VideoAll'impianto Fulvio Bernardini la tappa conclusiva del circuito nazionale con 40 atleti in gara: in palio le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026. Finali da ... sportface.it Dopo le due tappe milanesi di marzo e aprile, la terza prova del circuito nazionale di Coppa Italia Para Climbing, dedicato ad atleti con disabilità fisica o visiva, si disputerà sabato 2 maggio a Roma, nella sede della SSD UispRoma Work in Progress, presso l'i - facebook.com facebook Motta para 4 rigori: Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter, Atalanta battuta 3-2 x.com