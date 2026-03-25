qs world university rankings dati positivi per gli atenei italiani

Secondo i dati dei QS World University Rankings, l’Università Bocconi si conferma tra le migliori in Italia nel settore economico, posizionandosi al nono posto in Marketing e al decimo in Economia e Management. Lo studio valuta le università in diversi ambiti accademici e di ricerca, evidenziando i risultati delle istituzioni italiane rispetto ad altre università nel mondo.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Università Bocconi continua a guidare l’Italia nelle discipline economiche, classificandosi al nono posto in Marketing e al 10mo in Economia e Management. L’Università Luiss è al primo posto in Italia in Scienze Politiche e Studi Internazionali, al 23mo posto della classifica generale. L’Istituto Universitario Europeo contribuisce con cinque voci nella top 100 nelle materie di scienze sociali, riflettendo il suo profilo internazionale. Nel campo emergente della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale, l’Italia è passata da tre atenei classificate nel 2025 a sette nel 2026, con il Politecnico di Milano in testa a livello nazionale al 32mo posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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