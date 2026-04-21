Sinner senti Alcaraz | So perché gli italiani mi tifano

Carlos Alcaraz ha condiviso alcune riflessioni sulla sua rivalità con Sinner, spiegando di capire perché molti italiani tifano per lui. Lo spagnolo ha parlato anche della sua passione per il golf e i kart, oltre a descrivere il suo rapporto con l’Italia. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di grande attenzione sui tornei internazionali, mentre si prepara alle prossime sfide sul campo.

Carlos Alcaraz a tutto tondo: lo spagnolo parla della sua rivalità con Sinner, della passione per golf e kart e del suo rapporto con l'Italia. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, senti Alcaraz: "So perché gli italiani mi tifano" Sinner-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo Notizie correlate Leggi anche: Sinner-Alcaraz, il tennis consola gli italiani: cifre clamorose Leggi anche: Tabellone Miami: contro chi giocano Sinner e gli altri italiani. Sfortunato Alcaraz Contenuti utili per approfondire Carlos Alcaraz: «Senza Sinner non sarei lo stesso. Non so se sarò a Roma e Parigi»Premiato ai Laureus Awards come sportivo dell'anno il tennista spagnolo racconta la rivalità con l'azzurro che si trova ora ad affrontare la stagione sulla terra senza il rivale, almeno per i primi to ... vanityfair.it Alcaraz, infortunio preoccupa: Potrebbe saltare Internazionali e Roland GarrosCarlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e pot ... adnkronos.com