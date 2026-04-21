Sinner senti Alcaraz | So perché gli italiani mi tifano

Da gazzetta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz ha condiviso alcune riflessioni sulla sua rivalità con Sinner, spiegando di capire perché molti italiani tifano per lui. Lo spagnolo ha parlato anche della sua passione per il golf e i kart, oltre a descrivere il suo rapporto con l’Italia. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di grande attenzione sui tornei internazionali, mentre si prepara alle prossime sfide sul campo.

Carlos Alcaraz a tutto tondo: lo spagnolo parla della sua rivalità con Sinner, della passione per golf e kart e del suo rapporto con l'Italia. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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