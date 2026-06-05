Winnie the Pooh nascondeva un tesoro in contanti | maxi sequestro all' imbarco del traghetto
All'imbarco di un traghetto a Genova, le autorità hanno sequestrato un’ingente somma di denaro nascosta all’interno di un oggetto che raffigura Winnie the Pooh. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine, portando al sequestro di un grande quantitativo di contanti. La figura del celebre personaggio dei cartoni animati è stata usata come copertura per nascondere il denaro. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa operazione.
Chi lo avrebbe mai detto che il dolce Winnie the Pooh potesse trasformarsi nel perfetto complice di un trafficante di valuta? Eppure, la fantasia di chi tenta il ‘colpo’ al porto di Genova non finisce mai di stupire. Questa volta, però, i furbetti del contante hanno dovuto fare i conti con un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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