Winnie the Pooh nascondeva un tesoro in contanti | maxi sequestro all' imbarco del traghetto

Notizia in breve

All'imbarco di un traghetto a Genova, le autorità hanno sequestrato un’ingente somma di denaro nascosta all’interno di un oggetto che raffigura Winnie the Pooh. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine, portando al sequestro di un grande quantitativo di contanti. La figura del celebre personaggio dei cartoni animati è stata usata come copertura per nascondere il denaro. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa operazione.