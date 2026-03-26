Un autobus è finito nel fiume durante le operazioni di imbarco su un traghetto in Bangladesh. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità, che stanno cercando di recuperare i passeggeri rimasti a bordo e di gestire le conseguenze dell’incidente. Un video dell’evento mostra la scena con veicoli nel corso della caduta nel fiume. Non sono ancora stati comunicati dettagli sul numero di vittime o feriti.

Un grave incidente stradale ha colpito il Bangladesh: un autobus con decine di passeggeri è finito in un fiume durante le operazioni di imbarco su un traghetto. Il bilancio provvisorio è di almeno 26 morti, tra cui diversi bambini. Le autorità locali hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo proseguono i controlli per chiarire quante persone si trovassero effettivamente a bordo. Dove è avvenuto l’incidente: Rajbari, a circa 80 km da Dacca. L’episodio si è verificato nel distretto di Rajbari, a circa 80 chilometri da Dacca. Secondo le prime informazioni, il mezzo trasportava oltre 40 persone e stava tentando di salire su un traghetto utilizzando un pontile galleggiante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Autobus nel fiume all’imbarco del traghetto: ci sono morti, il video è spaventoso

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