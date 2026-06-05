Una donna è stata fermata al porto di Genova mentre tentava di partire con oltre 60.000 euro nascosti nel peluche di Winnie the Pooh del figlio. La somma è stata trovata durante i controlli di sicurezza prima dell'imbarco su un traghetto diretto in Africa. La donna è stata bloccata e la somma sequestrata. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Oltre sessantamila euro nascosti dentro un peluche di Winnie the Pooh, affidato al figlio nella speranza che non attirasse troppo l’attenzione durante i controlli. La trovata è di una passeggera in partenza dal porto di Genova, intercettata dagli agenti delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza. La donna, una cittadina nordafricana, si era appena imbarcata con l’auto verso il Marocco. A bordo anche il figlio piccolo, che tra le mani reggeva il peluche. Durante i controlli sembrava particolarmente interessata a tenere d’occhio quell’orsetto, un atteggiamento che ha insospettito il personale delle Dogane e i finanzieri. Grazie anche al fiuto dell’unità cinofila, addestrata a cercare contanti, il peluche è stato analizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Genova, oltre sessantamila euro nascosti nel peluche di Winnie the Pooh del figlio, mamma bloccata all’imbarco dei traghetti

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