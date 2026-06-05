Il 25 e 26 giugno 2026, a Ho Chi Minh City, in Vietnam, si svolgerà la manifestazione Wines Experience, che vedrà la partecipazione di 60 operatori. L’evento arriva dopo le tappe di Londra, dove il nuovo format ha riscosso una ricezione positiva. La manifestazione si concentrerà sulle opportunità di business nel settore vinicolo e coinvolgerà professionisti e aziende del settore.

Dopo l’esordio di Londra e l’accoglienza positiva ricevuta dal nuovo format pensato per massimizzare le occasioni di business, Wines Experience prosegue il proprio percorso internazionale approdando a Ho Chi Minh City, in Vietnam, il 25 e 26 giugno 2026. La manifestazione, in programma presso The Adora Center, uno dei principali centri congressuali della metropoli, rappresenta la seconda tappa del calendario globale 2026 dedicato alla promozione del vino italiano nei mercati strategici internazionali. Organizzato da United Experience, joint venture tra BolognaFiere Group e Fiere Italiane SEA, il progetto nasce per creare connessioni concrete tra produttori, importatori, distributori, buyer e operatori dell’horeca attraverso incontri profilati, degustazioni e contenuti di approfondimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Wines Experience’ approda in Vietnam. Ho Chi Minh City ospita 60 operatori

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