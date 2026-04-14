The Cafe Apartments di Ho Chi Minh City | come un vecchio condominio è diventato simbolo della vitalità urbana di Saigon

A Ho Chi Minh City, nel distretto 1, si trova un edificio che si distingue per la sua trasformazione da vecchio condominio a simbolo della vita urbana. Questo complesso, conosciuto come The Cafe Apartments, è diventato un punto di riferimento per la città, attirando visitatori con le sue numerose attività e negozi al suo interno. La struttura rappresenta un esempio di come un edificio possa adattarsi e riflettere il ritmo dinamico di Saigon.

A Ho Chi Minh City, nel distretto 1, c’è un palazzo che non si limita a stare in piedi: respira, cambia, racconta. Il The Cafe Apartments, affacciato sulla vivace Nguy?n Hu? Street — la grande via pedonale che taglia il cuore commerciale dell’ex Saigon — è diventato uno dei luoghi più fotografati e visitati del Vietnam del Sud. Non per la sua architettura d’avanguardia, né per qualche progetto faraonico di riqualificazione urbana finanziato da capitali stranieri. Ma per qualcosa di molto più raro e prezioso: l’intelligenza collettiva di chi ha deciso di reinventare uno spazio senza snaturarlo. Dalla residenza al luogo vivo: la metamorfosi di un edificio comune.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - The Cafe Apartments di Ho Chi Minh City: come un vecchio condominio è diventato simbolo della vitalità urbana di Saigon Former South Korean PM Lee Hae Chan has died in Ho Chi Minh CityHANOI, Jan 26 (Reuters) - Former South Korean Prime Minister Lee Hae Chan has died from illness in Vietnam’s Ho Chi Minh City, Vietnamese government... Atrani, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbanaIl Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante...