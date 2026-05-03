Wines Experience il vino italiano cerca nuove strade

A Londra si è conclusa la prima edizione di Wines Experience, un evento dedicato al settore del vino italiano. La manifestazione si è tenuta presso il centro espositivo ExCeL London e ha rappresentato un tentativo di rinnovamento per le fiere del vino, spesso accusate di privilegiare la quantità rispetto alla qualità. La kermesse ha riunito produttori e operatori del settore in un contesto che mira a valorizzare l’eccellenza italiana.

A ExCeL London si è chiusa la prima edizione di Wines Experience, format trade che prova a rimettere ordine in una categoria – le fiere del vino – dove da tempo si confonde quantità con qualità. L’idea, sulla carta semplice, è spostare il baricentro: meno metri quadri, più relazioni; meno traffico, più appuntamenti mirati. Il progetto porta la firma di United Experience, joint venture tra Fiere Italiane SEA e BolognaFiere Group. Numeri contenuti ma selezionati: 1500 buyer profilati, chiamati non tanto a “passare” quanto a sedersi. È qui che il format prova a distinguersi: nelle lounge dei produttori, pensate per archiviare lo stand come vetrina e trasformarlo in tavolo di lavoro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wines Experience, il vino italiano cerca nuove strade In Love with my Best Friend | ROMANCE | Full Movie in English Notizie correlate Wines Experience. E il vino italiano conquista il mondoWines Experience: non un tour di sogno tra vigneti e cantine, non una gita per scoprire i tesori enologici di un territorio, non un’originale... Sindrome di Rett, studio italiano indica nuove strade per la terapia genica(Adnkronos) – Una scoperta tutta italiana indica nuove strade per la terapia genica della sindrome di Rett, malattia rara del neurosviluppo causata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Wines Experience: a Londra nuovo format trade per il vino italiano; SANA Food e Slow Wine Fair sbarcano a Londra per la Wines Experience; Wines Experience, il vino italiano cerca nuove strade; Al via Real Italian Wine & Food Experience, promossa a Londra da Bologna Fiere. Wines Experience, il vino italiano cerca nuove stradeA ExCeL London la prima edizione di un nuovo formato trade che cerca un’alternativa alle grandi fiere nelle quali si confonde quantità con qualità. Invitati 1500 buyer profilati, che sono stati coinvo ... ilgiornale.it SANA Food e Slow Wine Fair sbarcano a Londra per la Wines ExperienceSlow Wine Fair e SANA Food a Wines Experience London con 20 produttori e due masterclass per aprire nuove rotte all'export agroalimentare italiano. horecanews.it (Agen Food) - Londra, 29 apr. – Si è chiusa ieri a ExCeL London la prima edizione di Wines Experience, il nuovo format trade dedicato al vino e al cibo italiani , ideato per ripensare il modo in cui produttori e buyer entrano in contatto nei mercati internazionali. - facebook.com facebook Al via Real Italian Wine & Food Experience, promossa a Londra da Bologna Fiere. Con Ice, 'un nuovo modo per far incontrare produttori italiani e buyer internazionali' #ANSA x.com