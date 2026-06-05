Wine Experience a Roma con i vini d’Abruzzo
A Roma si svolge un evento dedicato ai vini d’Abruzzo, riservato a stampa, operatori del settore e appassionati di vino.
I vini d’Abruzzo approdano nella Capitale con un evento dedicato alla stampa, agli operatori del settore e ai wine lover. Il 18 giugno, negli spazi del Ripetta Palace, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo dedica una giornata al racconto delle eccellenze enologiche regionali, attraverso un percorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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