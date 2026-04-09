Vini da terre confiscate etichette sperimentali e musica | a Foqus arriva Wine Spot - Vini rivoluzionari

A Foqus si tiene un evento dedicato a vini provenienti da terre confiscate, caratterizzati da etichette sperimentali e accompagnati da musica. L’iniziativa non si limita a una semplice degustazione, ma propone un pomeriggio in cui si uniscono agricoltura, inclusione sociale e musica, creando un’esperienza diversa dal solito. I vini presentati raccontano storie di scelte e territori, offrendo un’occasione di confronto e scoperta.

Vini che raccontano scelte, territori e percorsi fuori dagli schemi. Non la classica degustazione, ma un pomeriggio che prova a mettere insieme agricoltura, inclusione sociale e musica. Sabato 11 aprile, negli spazi di Quostro a Foqus, ai Quartieri Spagnoli, arriva Wine Spot – “Vini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ConfRistoranti e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa al lavoro verso la Pisa Wine WeekPisa, 2 marzo 2026 – Sviluppare una sinergia sempre più stretta tra ristorazione ed etichette locali e organizzazione di iniziative in grado di... Consorzio Vini Venezia: i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Giovedì 19 febbraio a Cortina, in degustazione le cinque denominazioni per raccontare l’identità enologica del territorio al pubblico internazionale...