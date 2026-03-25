Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha avviato una serie di attività di promozione in Asia, concentrandosi su Giappone, Vietnam e Cina. La missione include incontri con operatori locali, partecipazioni a eventi di settore e visite alle aziende vinicole della regione. L'obiettivo è rafforzare la presenza dei vini abruzzesi nei mercati asiatici e ampliarne la diffusione.

Missione in Asia per i Vini d’Abruzzo con la prosecuzione delle attività di promozione del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo in Giappone, Vietnam e Cina.Tra degustazioni, incontri con distributori e buyer e nuove strategie di promozione, i vini d’Abruzzo rafforzano la loro presenza in Asia. Nelle scorse settimane la missione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha toccato alcune delle principali città giapponesi e vietnamite. Prima tappa fra Tokyo, Osaka e Kagoshima, dove il Consorzio ha promosso un fitto calendario di appuntamenti tra masterclass, cene a tema e attività di networking con operatori e professionisti del settore. Tra i momenti più significativi la premiazione dei vincitori del concorso “Vini by the Glass”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Missione in Asia per i Vini d'Abruzzo con la promozione in Giappone, Vietnam e Cina

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