Will Ospreay risponde ai troll sui social | Il mask vs mask é stato fantastico ma io corro nella mia corsia

Notizia in breve

Will Ospreay ha commentato sui social media, affermando che il match mask vs. mask è stato fantastico, ma che lui segue la propria strada. La sua risposta è arrivata dopo che alcuni utenti avevano messo in dubbio la sua carriera, paragonandola a un recente incontro di questo tipo. Ospreay, attualmente sotto contratto con la AEW, ha voluto sottolineare di non essere coinvolto in confronti simili e di mantenere la propria linea.