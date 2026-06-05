Will Ospreay risponde ai troll sui social | Il mask vs mask é stato fantastico ma io corro nella mia corsia
Will Ospreay ha commentato sui social media, affermando che il match mask vs. mask è stato fantastico, ma che lui segue la propria strada. La sua risposta è arrivata dopo che alcuni utenti avevano messo in dubbio la sua carriera, paragonandola a un recente incontro di questo tipo. Ospreay, attualmente sotto contratto con la AEW, ha voluto sottolineare di non essere coinvolto in confronti simili e di mantenere la propria linea.
Will Ospreay non le manda a dire. Lo storico ring general inglese, oggi sotto contratto con la AEW, ha reagito sui social a chi ha provato a mettere in discussione la sua eredità, paragonando la sua carriera al recente match mask vs. mask tra El Grande Americano e OG El Grande Americano andato in scena a AAA Noche de Los Grandes. La scintilla: il confronto tra il match della AAA e la carriera di Ospreay. Tutto nasce da una clip di Wrestling Republic che esaltava l’incontro mask vs. mask della AAA. Da lì è partito il paragone con i match di Ospreay, con qualcuno pronto a sostenere che quello scontro sarebbe stato ricordato più a lungo delle imprese del britannico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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