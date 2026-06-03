Pete Dunne è tra i producer coinvolti nell’evento di wrestling “Mascara vs Mascara” organizzato dalla AAA. Lo spettacolo, che vedeva il confronto tra due wrestler noti come El Grande Americano, si è svolto durante la Noche de los Grandes, evento molto seguito. La presenza di Dunne tra i produttori è stata confermata da fonti ufficiali e ha attirato l’attenzione nel mondo del wrestling internazionale.

Il tanto acclamato dalla critica scontro della AAA, “ Mascara vs Mascara ” tra i due El Grande Americano continua a fare notizia anche a distanza di giorni dalla Noche de los Grandes. Un nuovo articolo ha puntato i riflettori su una figura chiave che ha lavorato dietro le quinte per organizzare l’incontro. Secondo quanto riportato dal redattore di Super Luchas, Ernesto Ocampo, una star della WWE ha avuto un ruolo molto più importante nell’incontro di quanto molti fan avessero immaginato. Mentre l’attenzione rimaneva concentrata su El Grande Americano e The Original El Grande Americano sul ring, un altro nome noto contribuiva a dirigere l’azione da dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE/AAA: Pete Dunne tra i producer del Mask vs Mask

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