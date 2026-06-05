Il tennis italiano ha ottenuto una nuova vittoria a Roland Garros 2026, confermando i risultati di alto livello. Wilander ha commentato che il successo del paese ricorda la Svezia degli anni ’80, sottolineando il ruolo di Sinner nel percorso di crescita. Sinner ha contribuito ad aprire la strada per altri atleti italiani, secondo l’ex tennista svedese. La manifestazione ha mostrato l’affermazione di giocatori italiani nel torneo.

Il tennis italiano continua a raccogliere risultati di altissimo livello e il Roland Garros 2026 ne ha offerto un’ulteriore dimostrazione. Nonostante l’eliminazione anticipata del numero uno del mondo Jannik Sinner, l’Italia ha saputo imporsi come protagonista assoluta sulla terra battuta parigina grazie alla finale raggiunta da Flavio Cobolli, alla doppia presenza in semifinale con lo stesso Cobolli e Matteo Arnaldi e ai tre azzurri approdati nei quarti di finale, completati da Matteo Berrettini. Un exploit che, secondo Mats Wilander, non rappresenta affatto un episodio isolato. L’ex campione svedese, vincitore di tre edizioni del Roland... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wilander spiega il boom del tennis italiano: “Come la Svezia degli anni ’80, Sinner ha aperto la strada”

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