Fognini | Domenica Sinner ha scritto la storia del tennis italiano

Domenica, durante gli Internazionali d’Italia, un giocatore italiano ha vinto una partita che ha suscitato grande entusiasmo nel mondo del tennis nazionale, dopo cinquant’anni dall’ultimo successo di un atleta italiano nel torneo. Fabio Fognini, presente all’evento, ha commentato che il risultato di Sinner rappresenta una svolta storica per lo sport italiano. La vittoria ha attirato l’attenzione di media e fan, sottolineando il ritorno di un momento importante per il tennis nel paese.

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Nel coro di coloro che si sono uniti alle celebrazioni di un evento storico, il ritorno alla vittoria di un giocatore italiano agli Internazionali d’Italia a cinquant’anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta, non poteva non essere presente Fabio Fognini. Il ligure, con un video sui proprio profili social, ha celebrato il trionfo di Sinner a Roma. Il ligure ha commentato così l’impresa di Sinner: “ Che belle settimane di tennis abbiamo vissuto a Roma. Jannik Sinner conquista il torneo 50 anni dopo Adriano Panatta e continua a scrivere record su record. Career Golden Masters completato: insieme a lui solo Novak Djokovic ” Fognini continua nella sua analisi: “ 34 partite senza perdere nei Masters 1000: si presente a Parigi da favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fognini: ” Domenica Sinner ha scritto la storia del tennis italiano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma incorona Sinner, il tennis italiano riscrive la storia Leggi anche: Sinner riscrive la storia di Roma: 50 anni dopo Panatta il tennis italiano torna sul trono Criscitiello a Sportitalia: Non ritratto niente, finito l'effetto Sinner il tennis tornerà ad essere seguito dai figli di papà. Ma che valori trasmette uno sport che viene sospeso per due gocce d'acqua? A calcio si gioca pure sotto la neve. Chi è Fognini? Che ha vinto? x.com Quali sono le probabilità che Sinner batta questo record? reddit Fabio Fognini sul successo di Jannik Sinner a Roma: Ecco cosa mi ha colpito di piùFabio Fognini ha reso omaggio a Sinner attraverso un video pubblicato sul proprio account Instagram. Che belle settimane di tennis abbiamo vissuto a Roma. Jannik Sinner conquista il torneo 50 anni do ... tennisworlditalia.com