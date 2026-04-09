Negli ultimi anni il tennis italiano ha attraversato un periodo di forte crescita, sostenuto non solo dai successi di alcuni giocatori di rilievo, ma anche da iniziative e collaborazioni con soggetti privati, programmi televisivi e scuole di formazione. Questa espansione si è consolidata prima dell’ascesa di un giovane talento, grazie a una serie di interventi strutturati e a un rinnovato interesse per il settore.

Perché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di calcio. Noi vi raccontiamo, in un'inchiesta a puntate, come funzionano gli sport che vincono. Qui le prime tre puntate sugli sport acquatici, sull'atletica e sul volley, oggi tocca al tennis. Jannik Sinner, numero 2 del mondo e in testa alla classifica per 66 settimane; Lorenzo Musetti, numero 5; Flavio Cobolli e Luciano Darderi già in top 20; Jasmine Paolini tra le prime 10 nel ranking Wta. L’Italia è una potenza mondiale, ma la pioggia di trofei e piazzamenti che sta inondando il mondo del tennis trae origine da un processo molto lungo, avviato tra mille difficoltà all’inizio degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo effetto Sinner: grandi tornei, sinergie coi privati, tv e scuole, dietro al boom del tennis italiano

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz “cannibali” del tennis: si spartiscono tornei da quasi 2 anni!Che Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, e Jannik Sinner, numero 2, stiamo facendo la storia di questa era del tennis mondiale è evidente e sotto gli...

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Temi più discussi: Sinner e Alcaraz, vite parallele a Montecarlo, guardando alla finale. Lo spagnolo: Sono onesto: perderò il n.1; Jannik Sinner conquista Miami e completa la doppietta Masters 1000 americana battendo Lehecka; Becker: Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio; Sinner, la vittoria che non finisce: Miami è solo un passaggio.

Effetto Sinner: più tennis in chiaro, ma non da subitoÈ proprio vero che Sinner e compagni devono avere le stesse opportunità di Scamacca. Ma soprattutto che il tennis, ormai, abbia la stessa popolarità del calcio. Lo dice nientemeno la Gazzetta ... ilgiornale.it

L’effetto Sinner fa volare i ricavi di Federtennis: nel 2025 superati i 230 milioniIl 2025 è stato un anno d’oro per il tennis italiano. Merito dell’effetto Sinner ma non solo. Per il secondo anno consecutivo, l'Italia è stata campione del mondo sia nel tennis maschile che nel ... corriere.it

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Vagnozzi show, irrompe nella telecronaca di Bertolucci ed Elena Pero: "Ecco i segreti del nuovo Sinner, come la pasta al sugo" - facebook.com facebook