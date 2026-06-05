Welfare Liguria | Uil contesta il piano e sfida la Regione
La Uil ha contestato il nuovo piano di welfare della Regione Liguria, annunciando una sfida legale. La discussione riguarda le modalità di accesso alle cure per le persone che abitano nelle zone rurali dell’entroterra. Sono stati anche sollevati dubbi sulle risorse economiche destinate, senza dettagli specifici sui fondi o sui criteri di distribuzione. La questione riguarda principalmente le differenze di trattamento tra le aree urbane e rurali.
Come cambierà l'accesso alle cure per chi vive nell'entroterra ligure? Quali risorse economiche verranno destinate alle 1.200 aziende del settore? Perché la Uil accusa la Regione di aver già deciso il menù? Chi deciderà concretamente l'allocazione dei fondi per i soggetti vulnerabili??? In Breve Settore sociosanitario coinvolge circa 1.200 aziende e assorbe due terzi del bilancio regionale. Tavolo di confronto già convocato dalla Regione in data 21 maggio scorso. Ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Liguria, Savona guida il welfare: nuovo piano per l’assistenzaLe Opere Sociali di Savona sono state incaricate di coordinare le aziende pubbliche di servizi in Liguria per i prossimi tre anni, con un focus...
Lavoro, welfare, salari: Uil in campo: "Migliorare la qualità dei contratti"Un rappresentante della Uil ha dichiarato che si lavora per migliorare la qualità dei contratti di lavoro.