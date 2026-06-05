Welfare Liguria | Uil contesta il piano e sfida la Regione

Notizia in breve

La Uil ha contestato il nuovo piano di welfare della Regione Liguria, annunciando una sfida legale. La discussione riguarda le modalità di accesso alle cure per le persone che abitano nelle zone rurali dell’entroterra. Sono stati anche sollevati dubbi sulle risorse economiche destinate, senza dettagli specifici sui fondi o sui criteri di distribuzione. La questione riguarda principalmente le differenze di trattamento tra le aree urbane e rurali.