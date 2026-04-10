Le Opere Sociali di Savona sono state incaricate di coordinare le aziende pubbliche di servizi in Liguria per i prossimi tre anni, con un focus specifico sull’assistenza agli anziani nelle comunità locali. La nomina mira a rafforzare il ruolo del settore sociale nella regione, coinvolgendo diverse strutture pubbliche e private. La decisione è stata presa in vista di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi di welfare nelle aree coinvolte.

Le Opere Sociali di Savona assumono la guida del coordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi della Liguria per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di proteggere l’assistenza agli anziani nelle comunità locali. Il nuovo assetto vede Giorgio Masio al vertice del gruppo, affiancato da Gabriele Noberasco, commissario dell’Asp Sant’Antonio di Sassello, e dalla dirigente dell’Asp Borelli di Pieve di Teco, Laura De Andreis. Il coordinamento si avvale di un regolamento specifico e di rappresentanti eletti per interfacciarsi direttamente con la Regione. La nuova geografia dell’assistenza pubblica in Liguria. Il peso economico e sociale di questa decisione è rilevante: su dieci aziende pubbliche attive in tutta la regione, ben cinque operano nel territorio della provincia di Savona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, Savona guida il welfare: nuovo piano per l’assistenza

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Savona, il presidente di Opere Sociali Giorgio Masio alla guida del coordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi della LiguriaSavona. Le Opere Sociali di Savona alla guida del coordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi della Liguria. Il coordinamento si è strutturato con un regolamento e rappresentanti eletti che possa ... ivg.it

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