Un rappresentante della Uil ha dichiarato che si lavora per migliorare la qualità dei contratti di lavoro. Ha aggiunto che si tratta di un momento di partecipazione democratica, durante il quale si ascoltano sia giovani lavoratori che pensionati iscritti al sindacato. Nessun dettaglio sui risultati concreti o sulle misure specifiche adottate è stato fornito.

"Un momento di partecipazione democratica in cui ascoltiamo lavoratori giovani e pensionati iscritti al sindacato". Nell’ambito della stagione congressuale della Uil, che per l’ Emilia-Romagna sarà giovedì e venerdì pomeriggio al Dumbo, il segretario regionale della Uil Marcello Borghetti, racconta il percorso annuale del sindacato. Saranno oltre 250 i delegati presenti, in rappresentanza di una realtà che nel 2025 ha raggiunto i 150mila iscritti, in crescita di 5mila adesioni. Quali sono le priorità? " Lavoro, occupazione, redditi e welfare. Il potere d’acquisto continua a essere in sofferenza e lo stato sociale deve tornare a essere una leva di redistribuzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, welfare, salari: Uil in campo: "Migliorare la qualità dei contratti"

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Milano, dibattito sindacati su contrattazione territoriale per una città a misura di chi ci lavora

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