Weekend vintage sul lungomare | torna il mercatino con 60 operatori

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il lungomare di Grottammare ospiterà la terza edizione del Grottammare Vintage Market, con la presenza di 60 operatori specializzati in vintage e collezionismo. L’evento si svolgerà nel fine settimana e include bancarelle di oggetti d’epoca, abbigliamento vintage e articoli da collezione. La manifestazione si svolge lungo la passeggiata, offrendo agli appassionati un'occasione per scoprire pezzi rari e di qualità. La partecipazione è aperta al pubblico, senza necessità di prenotazione.

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Il lungomare di Grottammare ospiterà la terza edizione del Grottammare Vintage Market, con la partecipazione di 60 operatori specializzati in vintage e collezionismo. Il mercatino sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 23, offrendo un’atmosfera ricca di nostalgia e creatività. L’evento è organizzato da Brandozzi con il patrocinio del comune di Grottammare. Negli ultimi anni, l’interesse per gli acquisti vintage è cresciuto esponenzialmente. I mercatini e i negozi di vintage offrono l’opportunità di scoprire pezzi unici e di qualità, spesso a prezzi accessibili. Gli amanti dell’abbigliamento possono trovare capi che non solo raccontano storie, ma sono anche più sostenibili rispetto alla moda fast. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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