Il lungomare di Grottammare ospiterà la terza edizione del Grottammare Vintage Market, con la presenza di 60 operatori specializzati in vintage e collezionismo. L’evento si svolgerà nel fine settimana e include bancarelle di oggetti d’epoca, abbigliamento vintage e articoli da collezione. La manifestazione si svolge lungo la passeggiata, offrendo agli appassionati un'occasione per scoprire pezzi rari e di qualità. La partecipazione è aperta al pubblico, senza necessità di prenotazione.

Il lungomare di Grottammare ospiterà la terza edizione del Grottammare Vintage Market, con la partecipazione di 60 operatori specializzati in vintage e collezionismo. Il mercatino sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 23, offrendo un’atmosfera ricca di nostalgia e creatività. L’evento è organizzato da Brandozzi con il patrocinio del comune di Grottammare. Negli ultimi anni, l’interesse per gli acquisti vintage è cresciuto esponenzialmente. I mercatini e i negozi di vintage offrono l’opportunità di scoprire pezzi unici e di qualità, spesso a prezzi accessibili. Gli amanti dell’abbigliamento possono trovare capi che non solo raccontano storie, ma sono anche più sostenibili rispetto alla moda fast. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend vintage sul lungomare: torna il mercatino con 60 operatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Weekend con il mercatino vintage AIL RomaNel fine settimana del 6 e 7 giugno si svolgerà il Mercatino Vintage presso la Residenza Vanessa, in Via Forlì 36, a Roma.

"Vintage e non...": il mercatino di Antoniano torna con l'edizione di primaveraCon l’arrivo della primavera, si tiene la 36ª edizione del mercatino Vintage e non, organizzato da Antoniano.

Temi più discussi: Grottammare Vintage Market, al via la terza edizione sul Lungomare di Grottammare; Iacchetti e il suo libro in biblioteca: il vintage conquista il lungomare; Sagre in Campania dal 28 al 31 maggio 2026: feste, sapori e borghi nel weekend; Eventi a Cagliari dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

Weekend vintage sul lungomare: torna il mercatino con 60 operatoriGrottammare, il mercatino sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi dalle 10 alle 23, offrendo un’atmosfera ricca di nostalgia e creatività ... ilrestodelcarlino.it

‘Grottammare Vintage Market’. Sul lungomare spazio agli espositoriSabato e domenica sul Lungomare della Repubblica, sono attesi oltre 60 espositori da tutta Italia per il primo ‘Grottammare Vintage Market’. L’iniziativa è organizzata dalla Brandozzi snc realtà ... ilrestodelcarlino.it