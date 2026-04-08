Vintage e non | il mercatino di Antoniano torna con l' edizione di primavera

Con l’arrivo della primavera, si tiene la 36ª edizione del mercatino Vintage e non, organizzato da Antoniano. L’evento si svolge nel tradizionale spazio dedicato e rappresenta un’occasione per acquistare articoli di seconda mano. La manifestazione torna dopo un’assenza e permette di sostenere una causa benefica attraverso le vendite. L’appuntamento è molto atteso da chi cerca oggetti unici e di qualità vintage.

Con il ritorno della primavera torna anche l’atteso appuntamento con Vintage e non, il Mercatino Vintage di Antoniano, giunto quest’anno alla 36° edizione, un’ottima occasione per fare un po’ di spese per una buona causa. Il mercatino si svolgerà da giovedì 16 a domenica 19 aprile, quattro giorni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara Dagli oggetti vintage alle piante: torna il ‘Mercatino Baurese’ e cambia la viabilitàDurante la manifestazione, che prevede la presenza di oltre 100 bancarelle, sono previste modifiche alla viabilità per tutta la mattinata. Temi più discussi: Torna il mercatino vintage negli studi televisivi dello Zecchino d’Oro: siete pronti?; Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di aprile; Mercatini delle pulci da non perdere: antiquariato, usato e vintage il 4 – 5 – 6 Aprile 2026; Valmadrera Vintage Market, piazzale del Mercato in via Molini. Il fascino del tempo in piazza Cavour: torna il mercatino del vintageLa città si prepara a tre appuntamenti dedicati al collezionismo e all'usato d'autore. L'amministrazione comunale lancia un bando per trasformare l'area in una vetrina per hobbisti e operatori del set ... agrigentonotizie.it Bologna, torna il mercatino vintage all'AntonianoBologna, 14 ottobre 2024 – Lo studio televisivo dello Zecchino d’Oro si trasformerà in un affascinante spazio dal 17 al 20 ottobre, per la 33ª edizione del mercatino Vintage e non, un appuntamento che ... ilrestodelcarlino.it Sotto le arcate di un ex viadotto ferroviario di fine Ottocento completamente rigenerato, due store-destinazione con vintage d’alta gamma e brand artigianali da tutto il mondo. - facebook.com facebook La Domenica Vintage al Mediterraneo Maxxi ift.tt/fD8bxlI x.com