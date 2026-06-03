Weekend con il mercatino vintage AIL Roma

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno si svolgerà il Mercatino Vintage presso la Residenza Vanessa, in Via Forlì 36, a Roma. L'evento si terrà nella casa di accoglienza dell'associazione AIL, dedicata alla raccolta fondi e al supporto alle persone con malattie del sangue. Durante i due giorni, sarà possibile visitare lo spazio e acquistare oggetti vintage.

Il 6 e 7 giugno torna il Mercatino Vintage in Residenza Vanessa, in Via Forlì 36, la casa di accoglienza AIL di Roma.Nello splendido giardino della Residenza, dalle 10.30 alle 19, volontari e ospiti della struttura proporranno articoli di artigianato, oggetti vintage, bigiotteria, abbigliamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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