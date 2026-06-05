Weekend dominato dall’instabilità ma ci sarà spazio anche per ampie schiarite

Nel fine settimana, l’instabilità atmosferica prevale su gran parte dell’Europa centro-settentrionale a causa di un’area ciclonica sul Nord Atlantico che invia impulsi freddi e debolmente instabili. Più a sud, l’anticiclone delle Azzorre si espande, causando un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo. Sono previste ampie schiarite in alcune zone, mentre altre si manterranno soggette a piogge e temporali. La situazione rimane variabile e in evoluzione.

L’area ciclonica presente sul Nord Atlantico continua a convogliare verso l’Europa centro-settentrionale impulsi freddi e debolmente instabili, mentre più a sud l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre favorisce un graduale rialzo pressorio sul bacino del Mediterraneo. In Lombardia la giornata si presenterà ancora caratterizzata da instabilità, più marcata nelle ore iniziali, ma con tendenza a un progressivo miglioramento da metà giornata per effetto del consolidamento del campo anticiclonico da ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 5 giugno 2026 Tempo Previsto: Durante le primissime ore del mattino il tempo sarà ancora instabile soprattutto sulle aree centro-orientali della regione, con rovesci e temporali in rapido spostamento verso est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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